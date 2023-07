Bewohner bangen vor Rückkehr des Katzenwerfers

Erst am Sonntag warf ein 40-jähriger, offenbar geistig verwirrter, Eigentümer einer Wohnung am Brigittenauer Höchstädtplatz neben einem Hometrainer auch seine Katze aus dem 22. Stock in den Tod. Noch ist der Mann in der Psychiatrie. Doch viele Bewohner des Hochhauses fürchten sich vor einer möglichen Rückkehr.