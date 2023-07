Mann warf Hometrainer und Katze aus dem 22. Stock

Wie von Sinnen randalierte ein 40-Jähriger am Sonntag in seiner eigenen Wohnung in Wien-Brigittenau. Der Mann warf mehrere Gegenstände aus einem Fenster im 22. Stockwerk - auch seine eigene Katze gehörte dazu. Außerdem soll er mit einer Waffe auf den Boden gezielt und Polizisten attackiert haben.