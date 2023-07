Jägermeister: „Wolf wird eine Gefahr für Menschen“

Für Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof kann der erste legale Abschuss eines Wolfs in Salzburg maximal der Anfang gewesen sein. Der Ober-Waidmann sieht die Wildtierbestände rasant steigen und somit auch eine ernste Gefahr für den Menschen. Von den Grünen kommt Kritik am Abschuss. Auch eine Wolfsexpertin hält dagegen: Für den Menschen seien die Tiere nur in Ausnahmesituationen gefährlich.