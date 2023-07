Einbrecher schlugen mehrmals in einer Nacht zu

Hier dürften wohl professionelle Einbrecher am Werk gewesen sein: Laut Polizei brach die bislang unbekannte Tätergruppe in der Nacht auf Sonntag in Stainz, Stallhofen und Ettensdorf (Bezirk Deutschlandsberg) in insgesamt sieben Objekte ein. Die Einbrecher durchsuchten Gartenhütten, Garagen sowie Carports und stahlen daraus verschiedenes Werkzeug sowie teure E-Bikes und Fahrräder.