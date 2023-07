Brand in einer Speckkammer löste Großeinsatz aus

Gegen 12.20 Uhr bemerkten die Besitzerin und eine Bedienstete eines Weingutes eine Brandentwicklung im Inneren einer Räucherzelle, die mit ungefähr 50 Kilo Speck befüllt war. Offenbar hatte sich heruntertropfendes Fett am Abtropfblech über der Brennkammer entzündet. Der Löschversuch durch die beiden Frauen verlief erfolglos und die Flammen setzten in weiterer Folge die Garage, in der die Räucherzelle untergebracht war, samt Inhalt in Brand. Die Feuerwehren Fresing-Kitzeck, Heimschuh, Großklein und Pistorf waren mit insgesamt 74 Kräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz. Um 13 Uhr konnte Brandaus gegeben werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde eine örtliche Umleitung auf der B 74 im Ortgebiet von Fresing eingerichtet. Diese konnte um 13.30 Uhr wieder aufgehoben werden.