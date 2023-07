Schwerpunktaktion der Polizei: Knapp 2000 Anzeigen

Eine Hundertschaft an Beamten war an der Schwerpunktaktion, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte beteiligt. Dabei wurde in allen Bezirken sowie auf den Autobahnen und Schnellstraßen des Landes intensiv kontrolliert. „Einhergehend mit dem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Transitstrecken durch die Steiermark kommt es in den Sommermonaten auf unseren Straßen zu fast doppelt so vielen Unfällen als in den übrigen Monaten des Jahres“, begründet Einsatzleiter Oberstleutnant Kurt Lassnig den Großeinsatz.