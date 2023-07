Die 99ers rüsten in der Defensive auf

Der Kader von Trainer Johan Pennerborn nimmt langsam, aber sicher Formen an! Die 99ers gaben gestern die Verpflichtung des nächsten Eishockey-Cracks bekannt - Craig Schira wechselt an die Mur. Der Verteidiger geigte in den letzten acht Jahren in der höchsten schwedischen Liga auf, lief zwischenzeitlich kurz für die Adler Mannheim auf. Der 35-jährige Kanadier soll über einen guten Schuss und ein tolles Powerplay-Spiel verfügen, dazu auf den zwei Kufen ausgezeichnet sein. Bei den 99ers wird er mit der Nummer sechs aufs Eis laufen.