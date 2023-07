Xi Jinping mahnt Chinas Tech-Industrie zur Eile

Die Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten China und USA hatten sich zuletzt verschlechtert. So schränkten die USA unter anderem bereits den Export von Halbleitern nach China ein und erwägen weitere Einschnitte bei KI-Chips. Umgekehrt kündigte die Volksrepublik in dieser Woche überraschend Exportkontrollen für bestimmte Rohstoffe für die Chip-Produktion an. Aus Peking hieß es dazu, dies sei „erst der Anfang“.