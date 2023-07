Grazer Schul-Chor ist erneut Olympiasieger

324 Chöre aus 46 Ländern wie USA, China, Südafrika, Korea, Thailand, Dänemark oder Rumänien kämpfen in diesen Tagen bei den World Choir Games, dem größten internationalen Chorwettbewerb der Welt, im südkoreanischen Gangneung um die Medaillen. Und am Freitag schlug die große Stunde für den Grazer Chor: Die insgesamt 38 Jung-Sänger holten den Olympiasieg in der Kategorie „Music of Spirit and Faith“ (wie eben auch im Jahr 2018). Zudem gab es zwei Goldmedaillen in den Kategorien „Folklore“ und „Spirit and Faith“.