Vermisster Bergsteiger (29) in den Tod gestürzt

Ein Alpinist wollte am Dienstag eine Überschreitung vom Bosruck in Spital am Pyhrn machen. Als er am Abend nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschien, wurde in diesem Gebiet eine groß angelegte und länderübergreifende Suche gestartet. Mittwochfrüh konnte der vermisste Mann nur mehr tot geborgen werden.