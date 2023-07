Aktion gegen Arbeitsausbeutung: Fünf Festnahmen

Knapp 150 Beamte standen im Rahmen dieser europaweiten Schwerpunktaktion „Empact“ (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) allein in der Steiermark im Einsatz. Bei der Schwerpunktaktion standen insbesondere Übertretungen in fremden- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, aber auch generell Verdachtsmomente im Bereich des Menschenhandels im Fokus. Dabei kontrollierten Beamte an knapp 100 Örtlichkeiten - insbesondere in Betrieben der Gastronomie sowie der Land- und Forstwirtschaft. Doch auch bei Arbeiterquartieren, auf öffentlichen Parkplätzen und im Grenzbereich fanden eine Woche lang intensive Kontrollen statt. Insgesamt kontrollierten Beamte in der Steiermark innerhalb dieser sieben Tage 665 Personen aus 28 Nationen. Auch 120 Fahrzeuge sowie zahlreiche Dokumente wurden genau unter die Lupe genommen. Dabei kam es zu 37 Anzeigen bei über 1.000 Kontrollen.