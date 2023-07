Auf diese Art machen auch Blinde „Sightseeing“

Kärnten mit allen Sinnen erleben

Ein wichtiges Element bei den Besichtigungen ist natürlich das intensive Anfassen. Und dafür gibt es die Erlaubnis auch dort, wo es normal gar nicht geht. Bei den geschützten Kunstwerken im Minimundus, auf der streng geregelten Friesacher Burg-Baustelle sowie bei den Schaugräbern in der Keltenwelt Frög. Auf dem Dobratsch sowie in den Nockbergen, aber auch in der Stadt, ist das gefragt, was Gerlinde Gregori auch allen „normalen“ Urlaubern ans Herz legt, nämlich: „Viel herumlaufen, riechen, schmecken, einfach alles mit allen Sinnen aufnehmen!“