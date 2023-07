Mönche kämpfen weiter um Kiewer Höhlenkloster

Die Museumsverwaltung plant nun juristische Schritte. Bereits im März hatte die ukrainische Regierung den Nutzungsvertrag der Kirche für ungültig erklärt. Sie sieht in der ukrainisch-orthodoxen Kirche russische Kräfte am Werk. Erst am Montag wurde bekannt, dass ein Novize zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde, weil er mit Russland kollaboriert haben soll. Die Kirchenleitung selbst stellte sich allerdings hinter die ukrainische Armee und verurteilte den Krieg scharf. Zudem sagte sie sich im Mai 2022 vom orthodoxen Moskauer Patriarchat los.