Bereits 22 Feuerwehren im Unwettereinsatz

Betroffen seien vor allem das obere Gurktal, der Raum Feldkirchen, Orte in den Bezirken Villach-Land und Klagenfurt-Land. 21,5 Millimeter Niederschlag wurden binnen einer Stunde in Arriach gemessen, 34,3 Millimeter in Villach. Im Gegendtal wie auch in Feldkirchen hagelte es.