Tiroler (80) bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Ereignet hat sich das Unglück gegen 11 Uhr. Der 80-Jährige war in Pfunds mit der Ernte von Kirschen beschäftigt. Dabei befand sich der Pensionist auf einer Leiter in rund zwei Metern Höhe. Plötzlich stürzte er aus noch ungeklärter Ursache ab. Der Tiroler zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in das Krankenhaus Zams geflogen.