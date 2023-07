Rathausplatz-Wucher: 65 Euro und trotzdem hungrig

Nach dem Preisschock am Pink-Konzert im Happel-Stadion am Wochenende, wo ein Spritzer 7,20 (!) Euro kostete, machte die „Krone“ beim Filmfestival auf dem Rathausplatz den Preis-Check. Gleich 26 Gastronomen bieten Besuchern an ihren Ständen Speisen und Getränke an. Neben Musikalischem auf der Leinwand werden auch heimischen Klassiker und viele internationale Speisen kredenzt. Laut dem Veranstalter ist es die wohl vielfältigste Speisekarte der ganzen Stadt. Womöglich aber auch einer der teuersten.