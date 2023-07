Auto kollidiert mit Omnibus: Lenker im Spital

Zu dem Unfall kam es gegen 10.20 Uhr. Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Auto am Essacherweg in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr der 29-Jährige mit dem Omnibus auf der Dörferstraße in Richtung Osten. „Im Bereich der Kreuzung Essacherweg, Dörferstraße und Dr. Ambros-Giner-Weg kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es von der Polizei.