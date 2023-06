Weltmeisterschaft in Wels mit Gänsehautgarantie

„Wir wollen, dass in Österreich die Augen dafür geöffnet werden. Jeder von uns, egal welche Altersstufe, kann diese Krankheit jederzeit bekommen“, so Huber, der betont, dass die WM in Wels die bisher größte Sportveranstaltung für Parkinson-Patienten werden wird. Den Ehrenschutz dafür übernimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen.