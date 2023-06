Michael (14) aus Redleiten darf zur Schach-WM

Turnier in der PlusCity

Am Wochenende geht es in Sachen Schach in der PlucCity rund: „100.000 Menschen werden auf 150 über die ganze Mall aufgebauten Brettern Schach erleben“, sagt Michael Stöttinger, Präsident des Schachverbandes. Von Freitag bis Sonntag messen sich Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt im oberösterreichischen Einkaufszentrum, darunter auch 40 Großmeister. Bis eine Stunde vor den Bewerben können sich Spieler vor Ort noch spontan anmelden.