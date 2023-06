Kleinod auf über 2000 Höhenmetern

Mehrere Wege führen zu diesem Kleinod in hochalpiner Lage: Variante eins startet beim Wanderparkplatz in Latschau. Von dort geht es zunächst zum Berggasthof Grabs, was rund eineinhalb Stunden in Anspruch nimmt. Vom Gasthof folgt man entweder dem Güterweg bergan zur Alpila Alpe; alternativ kann man auch auf einem Wiesenpfad wandern, welcher aber steiler verläuft als die Schotterstraße. Die Strecke führt weiter vorbei am alten Lift und durch den Wald bis man nach rund einer Stunde die Alpe erreicht. Von dieser ist es noch gut eine weitere Stunde bis zum Tobelsee.