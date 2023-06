Nachhilfe ist für 11.000 Schüler zu teuer

Im Burgenland sogar gratis

Noch einen Schritt weiter geht man im Burgenland. Dort will man Nachhilfe gratis anbieten. Um Kindern die Zukunft nicht zu verbauen und die Eltern finanziell zu entlasten, investiert das Land 1,95 Millionen Euro. Das Angebot richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen an Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen, die sich in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch oder in den Minderheitensprachen mit einer negativen Beurteilung konfrontiert sehen. Die Nachhilfe wird ab Herbst von den Schulen organisiert und im Einzel- oder Kleingruppenunterricht umgesetzt. Dafür schafft man 32 zusätzliche Dienstposten.