Heimische Schüler brauchen mehr Nachhilfe denn je

Knapp ein Drittel der Schüler erhält Nachhilfe

In den vergangenen Sommerferien oder im laufenden Schuljahr hat knapp ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler externe Nachhilfe erhalten, sei es bezahlt oder unbezahlt, z. B. in Form einer schulischen Gratisnachhilfe. In der AHS-Oberstufe sind es sogar 44 Prozent. Insgesamt haben 167.000 Kinder und Jugendliche, das sind 17 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, in diesem Schuljahr oder im Sommer davor eine bezahlte Nachhilfe bekommen.