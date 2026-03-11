Stadt widerspenstig! Entscheidet Höchstgericht?

27 Millionen Euro für Schulumbau da

Der Stadtsenat lieferte am Dienstag einige heiße Themen. Die in die Jahre gekommene Mittelschule St. Peter wird ausgebaut. Die 1,7 Millionen Euro, die heuer gebraucht werden, liegen am Tisch. Die Gesamtkosten machen freilich 27 Millionen Euro aus, auch dieses Geld ist da. „Dafür werden geplante Projekte wie der Pfarrplatz-Ausbau oder die Umrüstung auf LED-Lichter um zwei Jahre nach hinten verlegt. Das bringt der Stadt 6,9 Millionen Euro“, sagt SP-Vizebürgermeister Ron Rabitsch. Auch aus Grundstücken will die Stadt 15 Millionen Euro zusätzlich einnehmen. Die sollen vorrangig an die Klagenfurter Stadtwerke verkauft werden. Scheiders FSP und die SPÖ machen dabei gemeinsame Sache. Bei der Ostspange wollen Bürgermeister Scheider und Rabitsch eine kleinere Variante prüfen lassen.