Gourmetfestspiele in vielen Kärntner Restaurants

Gamskogelhütte ist der Aufsteiger

Nummer drei im Ranking ist Stefan Lastin mit dem Fine Dining in der Gamskogelhütte am Katschberg. „Ich gehe jetzt ins vierte Jahr, die Punkteanzahl ist in den letzten drei Jahren immer gestiegen. Bei uns kann man heiraten, das Fine Dining ist ganz eine eigene Sache. Beim Fine Dining sieht man meine persönliche Handschrift mit heimischen Produkten am meisten, auch meine Wanderjahre in Frankreich und Deutschland hinterlassen Spuren. Am meisten habe ich beim Obauer in Salzburg gelernt“, sagt Lastin. Auch das Restaurant Moritz aus Grafenstein erreichte 97 Punkte.