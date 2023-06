Probescheinbesitzer fuhr 132km/h im Ortsgebiet

Am Montag führte eine Polizeistreife in Ampflwang im Ortsgebiet von Exlwöhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung durch. Dabei konnten nicht weniger als 18 Geschwindigkeitsübertretungen in 90 Minuten festgestellt werden. Unter anderem war ein Probeführerscheinlenker mit 89 km/h und ein weiterer Lenker mit 100km/h im Ortsgebiet unterwegs.