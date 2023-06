Künstliche Intelligenz: Teils „wie eine Black Box“

Experte: „Da stößt man auch rechtlich an Grenzen“

Doch fehlen Qualitätskontrolle und rechtliche Rahmen, die EU hat jüngst einen ersten vorgelegt. Gefahr droht durch Chat GPT von Fake News auch in Wahlkämpfen oder „toxischen Inhalten“, wie es Meinhard Lukas, Rektor der Kepler-Uni Linz, formuliert. „Es ist wie eine Black Box.“ Nur Betreiber verfügen über das „Futter“, Überprüfung unmöglich. „Da stößt man auch rechtlich an Grenzen.“ Das Unberechenbare sei das Alarmierende, sagt auch Sarah Spiekermann-Hoff von der WU. Was sagt die Politik? Abgeordnete fordern mehr Förderungen. Staatssekretär Florian Tursky pocht einmal mehr auf eine eigene KI-Behörde.