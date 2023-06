Militärexperte: „Kein Putsch, aber Meuterei“

Der britische Militärexperte Lawrence Freedman sieht in dem am Samstagabend abgebrochenen Marsch der Wagner-Söldnertruppe auf Moskau keinen Putsch oder Aufstand. „Es handelt sich aber sehr wohl eine Meuterei“, schreibt der frühere Professor für Militärstudien am King‘s College in London am Samstag auf seinem Blog.