Wagner-Chef pfeift Truppen vor Moskau zurück!

Kurz bevor seine Wagner-Söldner die russische Hauptstadt Moskau erreichen konnten, hat Militärunternehmer Jewgeni Prigoschin seine Männer in ihre Stützpunkte zurückbeordert. Damit wolle er Blutvergießen vermeiden, heißt es in einer Audio-Botschaft von Prigoschin am Samstag. In Moskau hatten die heranrückenden Kämpfer für Unruhe gesorgt, viele Bewohner wollten die Stadt noch in letzter Minute verlassen. Ein Rätsel gibt der Verbleib von Kreml-Chef Wladimir Putin auf. Seine Verbündeten dürften sich jedoch zum Teil schon abgesetzt haben.