Selenskyj: „Russlands Schwäche ist offensichtlich“

Aufruf zum Schutz der Zivilbevölkerung

Der britische Premierminister Rishi Sunak rief angesichts der Eskalation in Russland zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. Alle Beteiligten müssten Verantwortung übernehmen, sagte Sunak am Samstag dem britischen Sender BBC. Er kündigte an, noch am Samstag mit anderen Staats- und Regierungschefs über den Aufstand der Privatarmee gegen die Militärführung zu sprechen.