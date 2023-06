Führung hat versagt, Russland könnte zerfallen

Kreml-Chef Wladimir Putin warnt vor einem Bürgerkrieg in Russland. Der Meinung schließen sich viele Experten an: Russland stehe am Rande einer Katastrophe, so der Tenor. In nur wenigen Stunden könnte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit seinen Truppen in Moskau eintreffen. Sogar ein Zerfall der Russischen Föderation, des größten Landes der Welt, stehe im Raum.