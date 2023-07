Thermomanagement beim E-Auto: Cool lädt schneller

Bessere Kühlung kann Ladezeit halbieren

Obwohl sich die aktive Flüssigkühlung in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat, gibt es noch viel Optimierungspotenzial. „Wenn Sie eine perfekte Kühlung haben, können Sie doppelt so schnell laden wie mit einer weniger leistungsfähigen Kühlung“, so Périllat. Gemeinsam mit dem französischen Mineralöl- und Energieunternehmen Total Energie hat Valeo daher ein neuartiges Kühlsystem entwickelt, bei dem die Zellen in einer neuartigen, dielektrischen (dielektrisch = nicht leitend) Kühlflüssigkeit „baden“. Diese innere Kühlung soll im Vergleich zu einer Außenkühlung eine besonders effektive Wärmeabfuhr aus der Batterie ermöglichen. Eine Serieneinführung könnte in Kürze erfolgen.