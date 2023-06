82-jähriger Wanderer auf der Rax verunglückt

Großeinsatz für Bergrettung und Alpinpolizei im Rax-Schneeberg-Gebiet: Ein 82-jähriger Wanderer verlor am Sonntag auf einer Leiter in der Weichtalklamm in 850 Metern Seehöhe das Gleichgewicht und stürzte daraufhin rücklings rund sechs Meter in die Tiefe. Der Mann zog sich dabei eine Rissquetschwunde am Kopf sowie zahlreiche Schnittwunden an den Beinen zu.