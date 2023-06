Mercedes E-Klasse T-Modell: Letzter Luxus-Laster

Langfristig ist die Zukunft des Kombis aber mindestens ungewiss - Mercedes will sich künftig auf luxuriöse Limousinen und SUVs konzentrieren; die bei Handwerksmeistern beliebten T-Modelle scheinen da nicht mehr ins Konzept zu passen und stehen auf der Streichliste. Wer also noch einen großen Kombi mit Stern will, muss in den nächsten sechs bis acht Jahren zugreifen. (SPX)