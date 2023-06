Kühne Stimme der Literatur für die Festrede

Kunst und Politik

Die 50-Jährige sieht es als Recht und vielmehr Pflicht der Erzählenden, jenen, die nicht gehört werden, auch ohne eigene Betroffenheit zu Gehör und Verständnis zu verhelfen. Zuletzt appellierte sie mit ihrer Unterschrift in einem Personenkomitee „Keine Koalition mit der FPÖ“ in einem offenen Brief an Salzburgs LH Wilfried Haslauer (ÖVP), seine Koalitionspläne zu überdenken.