34-Jähriger nach Bauchstich in Lebensgefahr

Bei einem Streit in der Nacht auf Mittwoch wurde ein Slowake in der Linzer Innenstadt lebensgefährlich verletzt: Sein 21-jähriger Kontrahent stach ihm mit einem 20 Zentimeter langen Messer in den Bauch. Zwar war der Messerstecher vom Tatort geflohen, er wurde aber kurz danach gefunden und festgenommen.