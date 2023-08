Was Sie über E-Auto-Batterien wissen sollten

Was passiert mit Batterien nach dem Autoleben?

Auch wenn E-Auto-Akkus voraussichtlich lange halten - irgendwann sind auch sie am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. In der Regel wird dann die Demontage mit anschließendem Recycling der Inhaltsstoffe folgen. Noch steckt die in diesem Geschäft tätige Industrie in den Kinderschuhen - entsprechend unklar ist, ob und wie viel Geld Autobesitzer für die Rückgabe eines Akkus erhalten, der wertvolle Materialien enthält.