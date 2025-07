Luka Mladenovic über 200 m Brust im Vorlauf out

Die Abendsession am Donnerstag findet ohne österreichische Sportler oder Sportlerinnen statt. Am Freitag startet Simon Bucher über seine Paradedisziplin 100 m Delfin. Bei der WM in Doha hatte der Tiroler Silber gewonnen, in Singapur geht er ohne große Erwartungen an den Start. „Ich erwarte mir hier keine Medaille, wie ich schon oft gesagt habe. Ich will Bestzeit schwimmen, die steht noch von 2022 aus Budapest“, sagte er. Iris Julia Berger ist über 50 m Delfin noch einmal im Einsatz, Heiko Gigler über 50 m Kraul.