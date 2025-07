Formel-1-Rennstall verlängert Vertrag von Teamchef

Für Ferrari läuft es in dieser Saison noch gar nicht nach Plan. Von angepeilten Titeln ist man weit entfernt und Star-Neuzugang Lewis Hamilton fremdelt weiter mit seinem Auto. Der Brite und Teamkollege Charles Leclerc sind in der laufenden Saison noch sieglos. Hamilton unterstützt aber Vasseur sehr. „Ich liebe es, mit Fred zu arbeiten. Fred ist der Hauptgrund, warum ich in diesem Team bin. Ich glaube, dass Fred die Person ist, die uns an die Spitze bringen kann“, lobte der 105-fache Grand-Prix-Sieger den Teamchef.