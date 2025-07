Flamingo-Küken-Schar tummelt sich in Schönbrunn

Der Schnabel biegt sich erst später

Neben dem auffälligen Gefieder und den langen Beinen ist der gebogene Schnabel eines der markantesten Merkmale der Flamingos. Er funktioniert wie ein Sieb, das die Tiere kopfüber ins Wasser tauchen und hin und her bewegen. So wird die Nahrung herausfiltert. „Bei den Küken ist der Schnabel anfangs noch gerade. In den ersten Lebenswochen werden sie von beiden Eltern mit Kropfmilch ernährt – einer nährstoffreichen Absonderung aus Drüsen in der Speiseröhre“, erklärt Kurator Dr. Folko Balfanz.