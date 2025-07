25 Liter kochendes Wasser ergossen sich über Bub

Weil ein fünfjähriger Junge bei einer Familienfeier in Oberösterreich auf einen Küchenkasten zu klettern versuchte, kippte das Möbelstück in seine Richtung. Dabei ergoss sich ein Wasserkocher mit 25 Litern an kochendem Wasser über seinen Körper. Der Bub musste mit schweren Verletzungen nach Wien geflogen werden.