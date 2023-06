Die Frage der Armut ist eine Frage der Ungleichheit. Nur wenn viele zu wenig haben, können manche sehr viel haben. In Österreich gehört dem reichsten Prozent der Menschen die Hälfte des Vermögens. Das klingt nicht nur nach viel - das ist viel. Zum Vergleich: Im antiken Rom gehörten dem reichsten Prozent der Leute „nur“ 16 Prozent des Vermögens. Und selbst im Land der „Freiheit der Superreichen“, den USA, ist der Anteil an vermögensbezogenen Steuern am Staatshaushalt fünfmal so hoch wie in Österreich. Und das, obwohl Spenden, etwa an Universitäten, von der Steuer absetzbar sind.