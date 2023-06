72 Minuten weniger Arbeit wäre vielen genug

Erstaunliche Unterschiede je nach Branche

Auch innerhalb der einzelnen Berufszweige (siehe Grafik oben) gibt es große Unterschiede. Spannend etwa ist, dass Angestellte in der Gastro- und Hotellerie-Branche mit ihren Arbeitszeiten scheinbar zufrieden sind. Und wohl kaum jemand hätte gedacht, dass die Mitarbeiter der in Wien ansässigen internationalen Organisationen am meisten überlastet sind: Sie führen die Statistik mit dem Wunsch nach einer mehr als zehnprozentigen Arbeitszeitreduktion an.