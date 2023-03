Wiener Grüne zu Arbeitszeit: Wie lange ist genug?

Seit knapp zweieinhalb Jahren stehen Judith Pühringer und Peter Kraus nun schon an der Spitze der Wiener Grünen. Bloß wirklich aufgefallen sind sie bisher noch nicht. Der ehemalige Koalitionspartner der Bürgermeisterpartei SPÖ konnte sich bisher kaum als Oppositionspartei etablieren. Ab und zu lässt man mit utopischen Gedankenspielen von sich hören und will etwa die Zweierlinie in eine grüne Prachtstraße umbauen. Dass es im grünen Rathausklub bereits seit Jahrzehnten eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gibt, sorgte jedenfalls für viel Aufregung und Diskussionen bei den „Krone“-Lesern.