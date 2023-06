Wiener Spital schickte Mann mit Herzinfarkt heim

Tödliche Diagnosefehler

Und diese bleiben natürlich nicht immer ohne Folgen. Aus all den Beschwerden, die im vergangenen Jahr an die WPPA ergingen, wurden für den Bericht exemplarisch jene ausgewählt, die auf einen Zusammenhang mit Ressourcenproblemen oft in Verbindung mit Kommunikationssschwächen hindeuten. So wurden vor allem in Ambulanzen die mangelnde telefonische Erreichbarkeit sowie Betreuungsdefizite während des Wartens kritisiert. Aber auch Diagnosefehler, die im Fall eines 31-Jährigen zum Tode führte.