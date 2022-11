Wiener Patientenanwalt: „Wir haben einen Notstand“

Drei von vier Pflegern erwägen Berufswechsel

Die Beschwerden von Betroffenen bei der Anwaltschaft häufen sich. Jelinek sieht Patienten in Gefahr. Nicht unbedingt dadurch, dass jemand wegen einer verspäteten Krebsbehandlung verstirbt. „Auch wenn jemand sechs Monate starke Schmerzen hat, weil er nicht vorher seine Hüft-OP bekommt, ist das nicht in Ordnung“, so der 66-Jährige.