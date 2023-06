Behandlungsfehler: 53-Jährige starb bei Dialyse

Das dominierende Gesundheitsthema im vergangenen Jahr war der Personalmangel in den Spitälern. Zahlreiche Beschwerden über zu lange OP-Wartezeiten beziehungsweise mehrmalige OP-Verschiebungen gingen bei der Patientenanwaltschaft ebenso ein, wie solche über mangelnde Aufsicht von Patienten. Insgesamt 972 Mal wurde die WPPA in Bezug auf Vorfälle in den Wiener Krankenhäusern kontaktiert.