Als Babler noch Schulkreuze anzünden wollte

„Wortformulierungen nicht vom Feinsten“

Auch Bablers früherer Chef als SJ-Landesvorsitzender, Andreas Kollross, wurde zitiert: „Manche Wortformulierungen sind sicherlich nicht vom Feinsten.“ Die „Krone“ erreichte den heutigen Nationalratsabgeordneten am Telefon. Erinnern will er sich an Bablers „Jugendsünde“ aber nur dunkel: „Meines Wissens hat er sich damals entschuldigt.“