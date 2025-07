Wienerin (24) half Bankomat-Sprengern bei Coups

Täter wird heute an Österreich übergeben

Insgesamt dürften fünf Gruppen an Sprengern unabhängig voneinander in Österreich agiert haben. In den Bundesländern flüchteten sie nach ihren Coups in PS-starken Autos, die teils nach den Taten verbrannt wurden. In Wien mieteten die von der Polizei „Rollerbanden“ genannten Gruppen Motorroller, um im Stadtgebiet schneller flüchten zu können. Dennoch wurde, wie berichtet, am 6. April ein 34-jähriger Niederländer nach einem Coup in der Wiener Vorgartenstraße angeschossen. Seine Komplizen (33, 36) sind ebenso bereits gefasst – der 36-Jährige wird am Donnerstag von den Niederlanden nach Wien überstellt.