Hoffentlich kein Irrtum: 100% für Klubchef Babler

Die Wahl von Andreas Babler zum SPÖ-Vorsitzenden war völlig chaotisch, am Dienstagnachmittag wurde er aber ganz eindeutig zum Klubchef gewählt. Babler erhielt in der Vollversammlung der roten Nationalrats- und Bundesratsabgeordneten 100 Prozent der Stimmen - sofern richtig gezählt wurde. „Sie sehen uns in guter Laune. Ab heute sind wir wieder eine Partei“, so Babler bei der Präsentation seines neuen Teams.