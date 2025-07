Zverev und Nadal? „Hoffentlich wird was daraus!“

Nächstes Grand-Slam-Turnier beginnt Ende August

Beim Masters-Turnier in Kanada ist Zverev nach den Absagen der Topspieler Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als Nummer 1 gesetzt. Rund einen Monat vor dem Beginn der US Open will sich Zverev dort wieder Selbstvertrauen holen. Schließlich bleibt der erste Grand-Slam-Titel weiterhin das große Karriereziel. „Ich denke, in diesem Stadium geht es für mich darum zu gewinnen und zu versuchen, das Maximum aus dem herauszuholen, was ich habe und was ich werden kann“, sagte Zverev.